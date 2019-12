Il musicista e compositore Nicola Conte al Mi Taku di Bari inaugura “Afrocosmico”

Nicola Conte artista pugliese di richiamo internazionale la cui musica si ispira a quella italiana anni sessanta e settanta, spazia dalla bossa nova alla tradizione jazzistica che ripropone nei suoi set, in maniera sapiente e sofisticata. Il chitarrista e bandleader che con le sue composizioni attraversa il confine tra soul e spiritual afro-jazz, inaugura, eccezionalmente per Mi Taku a Bari, “AFROCOSMICO”, una serie di appuntamenti imperdibili dedicati al vinile e alla musica a partire da sabato 14 dicembre alle ore 22:00. Una cultura musicale ricca di ispirazioni la sua, per un viaggio sensuale tra i ritmi più eleganti. L’interazione, la commistione e gli intrecci di culture e linguaggi artistici fanno del compositore, chitarrista e bandleader di fama internazionale l’esatta personificazione dell’anima Mi Taku, nata proprio dalla fusione di stili, lingue, culture ed ispirazioni più diverse. Nel suo periodo più recente, sonorità che spaziano dall’afroamericano al soul&rare funk anni '70, fino all’afro spiritual jazz ed alla deep house. Con l’esclusivo evento di Nicola Conte, non solo sarà possibile respirare gli odori della musica, ma anche immergersi in un mondo del quale, da un po’ di tempo, sta esplorando i contenuti. Gli esclusivi dj set previsti per “AFROCOSMICO” vedranno anche la partecipazione dell’artista Cloud Danko, raffinato collezionista di dischi d'epoca in vinile, dj e produttore musicale che vanta collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali. Ingresso libero. Info e prenotazioni 0802057078 | 3397450872 Via XXIV MAGGIO, 4 - BARI