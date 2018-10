Nicola Pignataro presenta il libro "Ce nge n'ama scì sciamaninne"

Giovedì 18 ottobre 2018 siete tutti invitati alla presentazione del libro "Ce nge n'ama scì sciamaninne" di Nicola Pignataro

In occasione dei festeggiamenti di San Gaspare del Bufalo, alle ore 19.45, all'interno della Sala San Gaspare della Chiesa del Preziosissimo Sangue in San Rocco, in via Putignani 237, ad intervistare l'attore barese ci saranno i ragazzi di Sos Città.



"Ce nge n'ama scì sciamanin", edito da Radici Future Produzioni, è un libro della tradizione e della baresità sotto tutti i punti di vista (compreso le ricette culinarie e un dizionario di vocaboli in dialetto) che attraverso l'ilarità e la leggerezza racconta tutta la storia della città di Bari compiendo un viaggio di circa tre millenni sino al giorno d'oggi attraverso l'uso del dialetto barese, la più antica forma di comunicazione della città.