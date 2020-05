Nicolaus (... e venne dal mare)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il videoclip, della durata di circa 7 minuti, è il frutto di un attento lavoro della compagnia teatrale Formediterre diretta da Antonio Minelli. Le voci narranti degli attori danno corpo al testo scritto da Maurogiovanni che rievoca, con le sue parole, alcuni momenti fondamentali dell'evento storico del 1087. Una cornice in video digitale (non potendo in questo momento operare sia su spazi sia su incontri o prove attoriali) entro cui sarà inserita la forma visiva ed evocativa del testo, della storia e della fede che lega il Santo alla città di Bari. L’iniziativa, condivisa e sostenuta dalla famiglia Maurogiovanni, è impreziosita da saluto conclusivo del Rettore della Basilica di san Nicola, padre Giovanni Distante. I volti e le voci del video sono di Alessandro Accettura, Alessia Carrieri, Marita De Luca, Nicola Eboli, Antoniella Fanelli, Vittorio Goffredo, Silvia Mastrangelo, Antonio Minelli.