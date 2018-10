La compagnia Quanta brava gente in scena con lo spettacolo “Nient’altro che la verità” al Teatro Forma di Bari

L’associazione culturale “I buffoni del destino” e l’Echo Events, durante questa stagione proporranno “Sorrisi e Canzoni”, rassegna ideata due anni fa dai rispettivi presidenti, il noto autore e attore Fabiano Marti e Donato Sasso, che abbraccia non solo la comicità squisitamente del cabaret, ma propone anche altre forme di spettacolo come la musica, il gospel e la commedia.

Venerdì 26 ottobre al teatro Forma di Bari, si terrà il primo appuntamento della quarta edizione della rassegna “Sorrisi e Canzoni” con lo spettacolo “Nient’altro che la verità” di Domenico Marchegiani, portato in scena dalla compagnia teatrale “Quanta brava gente”, con riadattamento e regia di Fabiano Marti.

Piero Buzzacchino, Pasquale Arpino, Gianni Filannino e Anna Colautti saranno in scena per rappresentare una storia di amicizia divertente ma dal sapore amaro, una commedia in cui la menzogna e il tradimento regnano sovrani e creano situazioni comiche che si alternano a momenti forti e crudi, in cui tutto sembra sprofondare nella tragedia.

Protagonisti della rappresentazione sono tre amici e una moglie che non ha mai amato suo marito, tradendolo con tutti, ma “probabilmente” mai con chi avrebbe, mai logorato il forte legame.

“Nient’altro che la verità” è finalista al “Festival Nazionale D’Arte Drammatica” di Pesaro e al “Festival Nazionale Angelo Perugini” di Macerata.

Teatro Forma – Via Fanelli – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20:30