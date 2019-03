Sabato 06 aprile 2019, alle h.21,00 spettacolo di chiusura della XIX Stagione di Prosa del teatro Angioino di Mola di Bari, con la Compagnia Quanta Brava Gente ( da Grottaglie) in “ Niente altro che la Verità” una divertente commedia di Domenico Marchigiani. Con Pasquale Arpino, Piero Buzzacchino, Giovanni Filannino, Anna Colautti. Regia, Fabiano Marti.

Marco, Paolo e Giovanni, tre amici con tre caratteri totalmente diversi, ma, nonostante ciò, tre amici veri (o forse no).

Rapporti basati, da sempre, sulla sincerità e la lealtà (o forse no). Una moglie che non ha mai amato suo marito, tradendolo con tutti, ma mai con chi avrebbe, in questo modo, tradito un’amicizia (o forse sì). Un improbabile dio brasiliano, con tanto di foglie e lucette, che mai potrebbe influire sul corso degli eventi (o forse sì).

Sono questi gli ingredienti che compongono “Nient’altro che la verità”, una commedia divertente, ma dal sapore amaro, scritta da Domenico Marchigiani e adattata da Fabiano Marti, che ne ha curato anche la regia. Una commedia in cui la menzogna ed il tradimento regnano sovrani, creando situazioni comiche che si alternano a momenti forti e crudi in cui tutto sembra sprofondare nella tragedia. Cosa trionferà? L’amore o l’odio per un amore tradito? L’amicizia o la slealtà? E soprattutto, cosa fa più male, la menzogna o la verità?

Per informazioni e prenotazioni, il botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 20,30 tel.0804713061.

