La performance di Night Skinny nello store barese Banana Moon

Mercoledì 6 novembre a partire dalle 17, nello store Banana Moon di Bari, sarà proposto un evento nel quale interverrà il noto dj e produttore Night Skinny, considerato uno dei maggiori esponenti della scena musicale italiana, fresco del disco d’oro FIMI per il suo album “Mattoni”, pubblicato il 13 settembre su etichette discografiche Island Records e Universal Music, ricco di duetti e collaborazioni con i principali nomi dell’hip-hop e trap italiana.

Noyz Narcos, Marracash, Capo Plaza, Guè Pequeno, Fabri Fibra, Rkomi & Carolina Marquez, Luchè, Rkomi, Ernia, Tedua, Izi, Franco 126 e Chadia Rodriguez, sono solo alcuni dei 26 colleghi che hanno affiancato Night Skinny in questo suo progetto, che in meno di un mese ha già ottenuto importanti riconoscimenti nazionali. Ma molti altri sono gli artisti con i quali Luca Pace, nome anagrafico dell’artista, ha avuto modo di collaborare in questi anni di attività. Originario di Termoli, il suo percorso artistico ha avuto inizio nel 2005 con la pubblicazione dell’Ep “Resoconti e ricerche”. Dopo essersi trasferito a Milano e aver studiato come ingegnere del suono, ha avuto modo di affacciarsi nel settore delle produzioni, collaborando da subito con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip-hop, con i quali ha pubblicato il suo primo album “Metropolis Stepson”. A questo progetto ha fatto seguito l’amicizia con il rapper italiano Tormento, con cui ha prodotto l’Ep “Sorry We're Full”, pubblicato da Eden Garden, etichetta fondata dallo stesso Night Skinny. In questo modo ha avviato un lavoro che negli anni l’ha portato a realizzare vari progetti. Tra questi altri 4 album: nel 2014 “Zero Kills”, nel 2015 “City of God”, nel 2017 “Pezzi” e infine a settembre “Mattoni”, lavoro che è stato accompagnato dalla presentazione di una sua personale capsule collection, disegnata dal designer Daniel Sansavini.

Nello store barese, in occasione della presentazione della nuova collezione Napapijri, il cui ingresso sarà gratuito, Night Skinny proporrà il suono urban, eternamente fresco e al passo coi tempi, in versione dj. Durante questa performance, dietro un mixer, proporrà un set che sarà caratterizzato dai suoi successi. In apertura dell’evento ci sarà la selezione di black music del barese, classe ’88, dj Fato. Al termine dell’esibizione l’artista sarà disponibile per fotografie con i fan.

Banana Moon – Corso Cavour, 45 – Bari

Infoline: 0805232671

Inizio evento: 17:00