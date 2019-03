No alla monotonia da Panacea a Modugno

"Lavoro... casa... famiglia... lavoro... casa... sei sicuro che da bambino avresti voluto questa "vita" per te? Non ti sembra di essere in gabbia e di avere solo pochi attimi di libertà? Rivendica la tua autenticità per vivere un sabato gustoso dai ritmi seducenti, caldi, rilassanti, vivi. Questo sapranno fare LIVE gli AssiDuo, con le percussioni di Ugo Custodero e la voce e la chitarra della straordinaria Marinella Napoli"

E poi c'è la cucina di Panacea ristròt che saprà prendere per la gola...

Prenotazioni allo 0808806355! Ingresso con consumazione obbligatoria.

Come sempre i posti sono limitati