Nicola Nocella al Ciaky Multisala di Bari presenta film “Easy - Un viaggio facile facile”

S’intitola “Voice Over – Il cinema raccontato” la rassegna cinematografica organizzata da Bcc – Banca di credito cooperativo Terra degli Ulivi, in collaborazione con Rigenera.

Sette appuntamenti tra il Ciaky Multisala di Bari (traversa via Bitonto) e il Giardino degli Ulivi di Bcc a Palo del colle (corso Vittorio Emanuele 28) con 7 film e 7 relativi incontri con esperti e protagonisti del grande schermo.

Ad inaugurare il cartellone venerdì 25 maggio al Ciaky Multisala di Bari (ore 20.30, traversa via Bitonto) ci sarà l’attore Nicola Nocella, entrato nella cinquina del David di Donatello 2017. L’attore pugliese introdurrà la proiezione del film “Easy - Un viaggio facile facile” opera d’esordio di Andrea Magnani.

Isidoro (interpretato da Nicola Nocella) da tutti conosciuto come Easy, è solo, con molti chili di troppo e depresso. La sua carriera di giovane pilota di go-kart è stata interrotta quando ha iniziato a prendere peso tanto da non riuscire più ad entrare nell'abitacolo della macchina. E adesso eccolo qui: è tornato a vivere con la madre, dorme nella stessa cameretta di quand'era bambino e passa la giornata davanti alla Playstation, mangiando cibo dietetico. Un giorno, il fratello più piccolo, uomo affascinante e di successo, gli offre un piccolo, semplice lavoro: trasportare la bara con il corpo di un muratore ucraino, dall'Italia a un piccolo villaggio dei Carpazi, in Ucraina. Ma tre giorni di viaggio in una terra sconosciuta possono essere più difficili di quanto ci si aspetti... Nel cast anche Libero De Rienzo (Filo), Barbara Bouchet (Delia), Ostap Stupka (Bogdan), Veronika Shostak (Julia), Katheryna Kosenko (Selina), Orest Garda, Lorenzo Acquaviva, Beso Moistsrapishvili, Orest Syrvatka, Volodimir Kuchma, Nina Naboka, Nadia Magnani.

La rassegna continua il 29 giugno Perfetti sconosciuti diretto da Paolo Genovese con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea , il 13 luglioDio esiste e vive a Bruxelles (Le Tout Nouveau Testament) un film di Jaco Van Dormael, e ancora: 27 luglio L’ora più buona, 28 settembre “Dunkirk”, 26 ottobre “La la land”, 30 novembre “Call me by your name”.

“I giovani sono la risorsa di questo Paese - commenta Francesco Biga, presidente BCC Banca di credito cooperativo Terra degli Ulivi - insieme al territorio stesso. Per questo come banca vogliamo sostenerli con determinazione. Crediamo fortemente nella capacità di investimento dei nostri ragazzi e siamo certi che la cultura sia un settore che vada implementato e finanziato per crescere tutti insieme. I giovani sono una risorsa sino ad ora”.

“La cultura genera investimenti. Ne sono convinto. Aiutare chi opera nel settore culturale per noi è quindi fondamentale per attirare persone e risorse su un territorio. Ed è per questo che siamo certi che quella che abbiamo intrapreso sia la strada giusta per far crescere il territorio, chi lo abita e attirare risorse e investimenti”, aggiunge Gerardo Cutrone, direttore BCC Banca di credito cooperativo Terra degli Ulivi.

“Sono cinque anni che Rigenera opera sul territorio di Palo del Colle. Ci auguriamo che questa iniziativa che portiamo avanti in collaborazione BCC possa continuare a crescere e che in questo modo la nostra realtà possa diventare sempre più solida, punto di riferimento anche oltre i confini regionali”, conclude Nicola Vero presidente di Rigenera.