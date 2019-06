"Noche de verano en concierto", all'Associazione Culturale Hamadeus di Bari, in p.zza Umberto I, 43, ultimo dei concerti della stagione 2018/2019. L'omaggio alle sonorità venezuelane e messicane tradotte con una delle chitarre più prestigiose del panorama musicale: Marco Vincio Carnicelli. Alla professione di docente, il m° Carnicelli, ha una prolifica attività artistica dettata dalla passione per gli autori sud americani noti soprattutto per le profondi emozioni nate dai complessi sentimenti dei popoli della cultura spagnola e portoghese. Il concerto che si terrà il 28 giugno prossimo alle h. 20:45, sarà dedicato a compositori quali M. M. Ponce, M. Castelnuovo-Tedesco, I. Albenez, A. York, A. Lauro e R. Sainz de la Maza.

Informazioni e prenotazioni ai nm. 080 5739373/348 4109599.

Dati i posti limitati, si consiglia di prenotare per tempo.

Direzione artistica a cura di Annamaria Cremone.