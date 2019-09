Mostre, concerti e manifestazioni per grandi e piccini a Noci d'Estate 2019

NOCI ESTATE 2019

Noci Città delle Arti e della Cultura

Gli eventi della settimana





Lunedì 2 Settembre

SOLENNITÀ DI SAN ROCCO

Gran concerto bandistico e

banda cittadina “G. Sgobba – S. Cecilia”

A cura di Parrocchia Maria SS. Della Natività

*

Giovedì 5 Settembre

19:45 | Chiostro delle Clarisse

SETTEMBRE IN SANTA CHIARA

Ciclo di conversazioni storiche

A cura di Centro culturale “G. Albanese”



*

Sabato 7 Settembre

20:30 | Barsento

Barsento ARTE 2019

Concerto Coro Odegitria & Ventanas Duo

A cura di Ass. Luminares



Link evento: https://www.facebook.com/ events/621049585088794/



Domenica 8 Settembre

9:00 | Da Piazza Garibaldi

LA MATTA – EDIZIONE BAMBINI

A cura di Ass. Ciclo Noci Vintage



20:30 | Anfiteatro ex piscina comunale

ZENZERO HAIR BEAUTY

Hair show e sfilata di moda

A cura di Zenzero Hair Beauty





MOSTRE

Dal 6 al 10 settembre 2019

Chiostro delle Clarisse

AMAREMURGIA. Scatti di persone e luoghi

A cura di Ass. di volontariato San Pio

in collaborazione con Aps Puglia Trek&Food

Orari apertura: 18:00-21:00