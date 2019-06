Noicattaro, 24 giugno 2019: al teatro dell’istituto Rocco Desimini si alza il sipario su “La stanza dei ricordi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si terrà lunedì 24 giugno alle ore 19.00 al teatro dell’Istituto Rocco Desimini lo spettacolo dal titolo "La Stanza dei Ricordi", una rappresentazione teatrale organizzata dalla R.S.S.A. Nuova Fenice di Korian Italia, azienda leader nell’offerta di servizi per l’invecchiamento di qualità. Sarà uno spettacolo multiforme, che coinvolgerà anche il pubblico presente in sala con momenti interattivi e di riflessione condivisa. Un duplice obiettivo, fra prevenzione e integrazione L’obiettivo dell’evento è duplice: promuovere l’integrazione tra realtà socio sanitarie e territorio e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione attraverso la formazione e una adeguata campagna di informazione sulla malattia di Alzheimer. Promotori d’eccezione Lo spettacolo è promosso dall’Associazione Alzheimer Bari, tramite lo Sportello “Il Faro”, desk di informazione e consulenza per famiglie e caregiver sulla malattia; dall’associazione di promozione sociale e culturale “Kumanta music Accademy”, partner di iniziative culturali e sociali; dal Comune di Noicattaro e dall’Assessorato alla Cultura. Ospite d’eccezione sarà Michele Fanelli, comico barese, che verrà affiancato da attori dilettanti con sketch a tema sulla memoria. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane, fondato nel 2003, con più di 78.000 posti letto in Europa (Francia, Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassie Spagna) e circa 50.000 collaboratori. Il Gruppo gestisce più di 800 strutture in quattro aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età. www.korian.it