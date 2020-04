“Non di solo Dante…” è l’iniziativa dei protagonisti di Hell in the Cave nella Giornata mondiale del Libro

Dal 1996, il 23 aprile di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Libro, un tributo che incoraggia tutti a riscoprire il piacere della lettura.

Oggi, a partire dalle 10.30, anche i protagonisti di Hell in the Cave, lo spettacolo che da nove anni porta l’Inferno di Dante Alighieri nelle Grotte di Castellana, insieme con alcune scrittrici e alcuni scrittori della scena culturale italiana , ricorderanno l’iniziativa Unesco venendo allo scoperto con le loro preferenze letterarie.

Una iniziativa on line, sulle pagine social dello spettacolo (Facebook e Instagram), che sarà possibile seguire e commentare con video-letture e semplici post.

Dai classici ai contemporanei, tutti spiegheranno la loro scelta e guideranno il pubblico tra i tanti libri che si potrebbero riscoprire, leggere o rileggere.