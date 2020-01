Venerdì 31 Gennaio alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: NON SVEGLIATE DON EUPREMIO di Vito Introna

Bertoni Editore



''Dalle parti di Savelletri una bambina figlia di operai scompare nel nulla. Il corpo sarà ritrovato dopo un mese in un pozzo in disuso nelle campagne di Fasano. Il proprietario del terreno, Don Eupremio Amoruso, è un mafioso novantenne che sta scontando l’ergastolo agli arresti domiciliari. Non avendo autorizzato l’omicidio, furente per lo sgarro, scatena la sua cosca alla caccia del pedofilo.

Il maresciallo dei Carabinieri Alfonso Guarna, vedovo da poco e trasferito da Bologna a Bari in seguito a un grave errore sul lavoro, è mandato di rincalzo alla piccola tenenza di Fasano e subito si trova a fronteggiare il vecchio ma ancora lucidissimo boss.

A Roma nella multinazionale dell’informatica Spire s.p.a. Tre giovani avvocati aspettano con ansia l’ennesimo piano industriale che probabilmente li priverà del posto di lavoro…''





Vito Introna con Antonella Daloiso, giornalista



Interventi di

Cristina Scorcia

Celeste Francavilla, attrice







VITO INTRONA

Vito Introna (Bari 1970) avvocato, lavora a Laterza (Ta) come consulente legale.

Ha all’attivo numerose pubblicazioni tra le quali il romanzo Weird “La Maschera di Pazuzu” (2013) edizioni GDS; il romanzo di hard SF “Ainor l’apolide” (2013) Loquendo edizioni; i thriller “L’alienato” (con Francesca Panzacchi, 2014) Milena Edizioni, “Distruggete Israele” Cavinato edizioni (2015), “L’alba dei reietti” GDS edizioni (2016); il chick lit “Velluto nero” Edizioni dal Sud (2018) e il mainstream “Smalto rosso fuoco” Catartica Edizioni (2019).

Da ultimo il Giallo “Non svegliate don Eupremio” Bertoni edizioni (2020).

Suoi racconti e romanzi minori sono presenti in numerose antologie.