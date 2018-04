"Non tutti i ladri vengono per nuocere" con Gianni Ciardo al Teatro Duse

Sabato 21 Aprile 2018 alle ore 21:00, presso il Teatro Duse di Bari, l' Associazione Culturale "Codicearte" riporta in scena la commedia brillante di Dario Fo "Non tutti i ladri vengono per nuocere" con Gianni Ciardo e Caterina Firinu, Tiziana Gerbino, Vito Latorre, Marilù Quercia, Bruno Verdegiglio.



Regia: Gianni Ciardo



Scenografia: Damiano Pastoressa



Info e prenotazioni: 080/5046979 - 371/3791440