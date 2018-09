Al Teatro Di Cagno in scena "Non tutti i ladri vengono per nuocere"

Vivace commedia di Dario Fo, ambientata nei favolosi anni '60, quando l'adulterio era ancora reato e il divorzio solo un sogno. Quindi le coppie scoppiano? No, se le bugie sono quelle giuste e così tra ladri onesti e "onesti" gentiluomini si cercano scappatoie per evitare le ire delle mogli. Intrighi, bugie e imbrogli vari vi strapperanno sicuramente tantissime risate. Da non perdere!

TEATRO DI CAGNO – BARI

Giovedi 27 e Venerdi 28 settembre alle ore 21

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 - 3487632546