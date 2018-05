"Non voltarti", a Bari in Via Argir Boutique contro la violenza sulle donne

Un vetro, una barriera che a volte separa le donne vittime di violenza. Non VoltArti è l’invito di queste donne a tutti, per sensibilizzare contro la violenza di genere. Donne, attrici e danzatrici animeranno le vetrine di via Argiro a Bari, sabato 12 maggio dalle ore 18 contro la violenza di genere.

L’evento, organizzato da Rotary Club di Bari e dall’Inner Wheel Club di Bari e con il patrocinio dell’Assessorato al Welfare del Comune, è sostenuto da Beautique, la urban spa di Bari che ha messo a disposizione consulenti della bellezza e truccatrici professioniste per curare l’immagine delle attrici che parteciperanno alle performance.

“Beautique è un luogo dove tutte le donne si sentono protagoniste. Quindi, non potevamo non sostenere un’iniziativa di questo genere”, spiega la titolare del centro Daniela Madaghiele.

“Il concept di Beutique nasce proprio per rappresentare la donna contemporanea, madre e manager, sempre più protagonista della sua vita. La donna d’oggi è indipendente, ma anche vulnerabile. È consapevole di sé, ma spesso proprio questa idea di indipendenza e libertà la rendono vittima di violenza”.

L’appuntamento è sabato 12 maggio dalle ore 18 in via Argiro. La gente che percorrerà i quattro isolati non sarà spettatrice passiva delle performance in vetrina, ma attiva protagonista di un evento che invita alla consapevole scelta di “Non voltarsi”. A richiamare l’attenzione dei passanti rose e palloncini, simboli di questo corridoio di immagini, che verranno distribuiti dai Soci Rotary ed Inner Wheel a chiunque passeggerà attraverso i numerosi set.