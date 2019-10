“Nonn è mai troppo tardi” per gli anziani della città: corsi gratuiti sui rischi domestici e sulle frodi informatiche

Proseguono le attività del progetto “Nonn è mai troppo tardi”, realizzato dall’associazione “Lo Specchio” e finanziato dall’assessorato al Welfare con i fondi del 5x1000 nell’ambito degli interventi di sostegno alla terza età per il contrasto alle solitudini e per una vecchiaia consapevole.

Presso la sede dell’associazione, in via delle Medaglie d’oro 1, domani, giovedì 24, e mercoledì 30 ottobre, dalle ore 16 alle 18, si terrà un corso gratuito di formazione e informazione sui rischi domestici e urbani rivolto agli ultrasessantacinquenni della città.

Lunedì 28 ottobre, dalle ore 16 alle 18.30, nella sede del Centro servizi per famiglie Libertà, in corso Italia 172/175, un esperto in frodi informatiche terrà un corso di formazione e informazione, anch’esso gratuito, sulle frodi e i rischi informatici e telematici, sempre rivolto agli anziani baresi.

Per ulteriori informazioni: associazione-lospecchio@pec.it ; tel. 340 3347510.