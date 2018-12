Serata per l'Ail con il Coro Polifonico Incanto Armonico Rota Ensemble nella Chiesa di Sant’Antonio di Bari

Si raccoglieranno fondi per l’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, durante il concerto in programma sabato 15 dicembre (ore 20.30), nella Chiesa di Sant’Antonio di Bari, terzo e ultimo appuntamento della rassegna Note Solidali diretta da Flavio Maddonni per l’associazione Misure Composte. Protagonisti il Coro Polifonico Incanto Armonico, il Rota Ensemble e la pianista Daniele Mastrandrea diretti da Bepi Speranza, e i chitarristi Davide Minerva e Antonio Palmisano. In programma musiche di Johann Sebastian Bach e Luigi Boccherini.

Associazione Misure Composte

NOTE SOLIDALI

serata per l’AIL

Coro Polifonico Incanto Armonico

Rota Ensemble

Bepi Speranza, direttore

Daniela Mastrandrea, pianoforte

sabato 15 dicembre, ore 20

Chiesa di Sant’Antonio

Bari

Ingresso libero