Note di Vino, degustazione enogastronomica al Sovereto Festival

Da venerdì 27 a domenica 29, nella suggestiva cornice del Borgo di Sovereto, andrà in scena la terza edizione di NOTE DI VINO, degustazioni enogastronomiche tra musica e tradizione.



L’evento, a cura dell’Enoteca Mirò e dell'Agenzia Evolvendo e dell'associazione Movida Art - Shopping Terlizzi, si terrà durante il Sovereto Festival, kermesse musicale giunta alla sesta edizione che anche quest’anno si arricchirà di incontri letterari, teatrali, stages, mostre d’arte e appunto enogastronomia.



Il percorso enogastronomico che accompagnerà il Festival, vedrà la partecipazione di prestigiose cantine del territorio tra le quali Tormaresca, Villa Schinosa, Rivera, Giancarlo Ceci, Masseria Faraona, Torrevento, Crifo e tante altre, che con le loro etichette più prestigiose accompagneranno l’ascolto dei concerti.

La degustazione avverrà con delle pratiche sacche porta calice e sarà guidata da un sommelier. I vini rossi, bianchi, rosati e le bollicine proposte innaffieranno dei primi piatti tipici e gustosi prodotti della tradizione gastronomica terlizzese che andranno a completare il ticket-degustazione.



In un luogo millenario, NOTE DI VINO è il palcoscenico dove si esibiscono i vini rossi, bianchi e rosati in una gustosa e imperdibile degustazione multisensoriale, connubio perfetto tra cultura, musica e tradizione.



L’evento ha il patrocinio del Comune di Terlizzi.