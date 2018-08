"La notte delle Bande", un grande Show ad Acquaviva delle Fonti per la Prima Edizione di Cuore di Banda

Uno spettacolo unico ed indimenticabile all'interno della Cassarmonica di Acquaviva delle Fonti che domina la centralissima Piazza Vittorio Emanuele II. È il simbolo della tradizione bandistica pugliese e sopratutto locale. L’opera infatti venne realizzata con il contributo della cittadinanza nel 1907 per onorare il Gran Concerto Bandistico della città, premiato con numerosi successi in diverse zone d'Italia. La cassarmonica venne realizzata in cemento armato, composta da una grande cupola sorretta da otto colonne. Sui capitelli delle colonne è possibile ammirare le riproduzioni dei profili dei più grandi musicisti pugliesi. Al di sopra, invece, venne posizionata una grande scultura che raffigura Santa Cecilia e i musici. Una grande scritta in caratteri romani domina il fascione e riporta l’anno di conclusione dei lavori, il 1930, e la scritta latina Laetare et disce ovvero, rallegratevi ed imparate.

Saranno presenti all'evento:

BANDA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI;

BANDA DI TURI;

BASSA BANDA DI SAMMICHELE DI BARI:

Kocani Orkestar;

Bisserov Sisters;

BARI JUNGLE BROTHERS;

BASSA BANDA DI VITO GUERRA.

e inoltre.....

READING TEATRALE, VIDEOMAPPING, DJ SET E JAM SESSION FINALE