Al 'Flacco' dibattiti, letture e spettacoli teatrali per la 'Notte bianca dei Licei Classici'

Lo storico liceo classico Quinto Orazio Flacco di Bari anche quest'anno parteciperà alla Notte Bianca dei Licei Classici, un evento nazionale che coinvolge i migliori istituti del territorio italiano; spettacoli teatrali, musicali e di danza, incontri con gli autori, mostre fotografiche e artistiche animeranno la serata di venerdì 13 gennaio, dalle ore 18 fino alle ore 24, di 388 licei lungo l’intera penisola.

Il liceo Flacco in particolare ospiterà, alle ore 18.00 il giornalista Oscar Iarussi e Francesco Carofiglio, che presenteranno l'ultimo libro di quest'ultimo, "Il maestro". Alle ore 19.00 in Aula Mediterraneo Gabriella Genisi presenterà invece Giuseppe Scaglione, con il suo libro "La figlia", ed in contemporanea in Aula Magna Annamaria Fioretti presenterà Francesca Romana Recchia Luciani con il libro "Saperi di genere". Il video “Saffo e la riscoperta di Catullo”, curato dai ragazzi che ne sono stati registi ed attori, sarà proiettato in Aula Mediterraneo. Alle ore 20.00 Antonella Gaeta presenterà, con la proiezione di un breve cortometraggio, Enrica Simonetti ed il suo ultimo libro "Morire come schiavi". Alle 21.00, invece, il filologo classico, storico e saggista italiano Luciano Canfora, ex alunno del liceo Flacco, interverrà in Aula Magna. In contemporanea ai vari incontri, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, si potrà scegliere di assistere, in altre aree della scuola, a spettacoli teatrali e musicali che avranno come protagonisti gli studenti del Flacco. Antonio Stornaiolo, invece, interverrà alle ore 22.00. A seguire è stato previsto un banchetto a cura degli alunni che sarà accompagnato dalla lettura di brani de "La cena di Trimalcione" del Satyricon di Petronio.