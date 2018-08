Al Parco Miragica di Molfetta "C'era una volta nel 2050, la Notte Bianca del futuro"

Il futuro è già qui. A Miragica, sabato 18 agosto, approda il divertimento che verrà con la Notte Bianca del 2050. Atmosfere surreali lanceranno gli ospiti in un’altra dimensione. Effetti luce, laser, spettacoli dedicati e tanto altro. Le porte del futuro si apriranno alle 18 e si chiuderanno solo a notte fonda, alle 2 di notte, per aspettare insieme l’alba di una nuova era. Impossibile mancare alla Notte Bianca del 2050. Ad accogliere i più piccoli sarà Jet, simpaticissimo componente dei SuperWings che, direttamente dal mondo della fantasia, raggiunerà Miragica, solo per una notte, per farsi fotografare. I più temerari, tra gli ospiti più giovani di Miragica, potranno poi lasciarsi coinvolgere in un luminosissimo corso di spade laser con la Jedi Generation, l’accademia di spettacolo, che si ispira ai combattimenti di Star Wars, più popolare d’Italia. Ma è al calare del buio che esplode il divetimento che verrà.

Giochi di luce e musica renderanno ancora più magica la notte con le esibizioni, nel Gran Teatro, di Laser woman, uno spettacolo mozzafiato, che mette insieme tecnologia, futuro, innovazione, energia e lo spettacolo di Tron dance, un mix tra la musica e la tecnologia, una vera e propria arte in uno show senza eguali..

Uno spettacolo esclusivo per una notte irripetibile che riserva, per gli ospiti di Miragica, anche il nuovo Extreme Stunt Live Show nell’arena stunt, il dj set e lo schiuma party.

Info e aggiornamenti su programmazione e tariffe su www.miragica.com

Info e tariffe.

Biglietto promo adulti: 16 euro

Biglietto promo ridotto fino a 14 anni: 12 euro

Ingresso notte bianca dalle 18: on line 9 euro – in cassa 10 euro

Pacchetto famiglia (da 3 a 5 persone) biglietti ingresso + menù a partire da 45 euro on line, da 51 euro in cassa con presentazione del coupon scaricabile, entro il giorno precedente, dal sito www.miragica.com

I bambini al di sotto del metro entrano gratis