 “Una Notte con Sirio”osservazione delle stelle presso l’Osservatorio Astronomico Sirio alle grotte di Castellana

Sette gli appuntamenti con “Una Notte con Sirio”, calendario di eventi organizzati presso l’Osservatorio Astronomico Sirio alle grotte di Castellana (terrazza del Museo Speleologico Franco Anelli).

Le date: lunedì 5, martedì 6, sabato 17, venerdì 23 e mercoledì 28 agosto, dalle ore 21,30 alle ore 00,00 osservazione della sfera celeste, osservazione al telescopio di Giove, Saturno e Luna. Accesso solo su prenotazione, telefonando allo 080.4998211 (ore 9,30-13,00 e ore 15,00-18,30). Costo di ingresso 7 euro, gratuito per bambini fino a 8 anni.

Gli speciali: sabato 10 e lunedì 12 agosto, in due turni dalle ore 21,30 alle ore 23 e dalle ore 23 alle ore 00,30, osservazione della sfera celeste, osservazione al telescopio di Giove, Saturno e Luna e proiezione multimediale “Il fenomeno delle stelle cadenti”. Anche in questo caso accesso solo su prenotazione, telefonando allo 080.4998211 (ore 9,30-13,00 e ore 15,00-18,30). Costo di ingresso 4 euro, gratuito per bambini fino a 8 anni.