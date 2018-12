Alessandra Amoroso a Bari per la 'Notte di Doni'

Torna “Notte di doni”, l’iniziativa solidale di Banca Popolare di Bari, dedicata alla raccolta di beni di prima necessità in favore delle famiglie più bisognose del territorio.

A Bari, in corso Cavour (angolo via Cardassi), dall’8 al 24 dicembre, sarà possibile donare libri, giocattoli e generi alimentari a lunga conservazione da destinare alla Caritas Diocesana di Bari-Bitonto.

In più, ogni pomeriggio, dalle 18 alle 20, un ricco programma di eventi natalizi: laboratori creativi, mostre, giochi e concerti per grandi e piccini.

Da non perdere, domenica 16 domenica 2018 l' appuntamento con l’artista pugliese Alessandra Amoroso a Bari per regalare un gesto d'affetto e un pensiero in nome della solidarietà.

