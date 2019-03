A Monopoli ritorna la 'Notte dei Falò', Fuochi nei chiassi e sfizi antichi

La Pro Loco "Perla di Puglia" e l'Amministrazione comunale di Monopoli, con il coordinamento dell'Associazione Operatori Centro Storico,vi danno il benvenuto alla VII ed. della "Notte dei Falò" - Fuochi nei chiassi e sfizi antichi. Da sempre, Monopoli celebra il Santo Falegname con l'accensione di cataste di legna, che simboleggiano il passaggio dall'inverno alla primavera, secondo un rito di origine pagana che brucia il vecchio per far spazio al nuovo. Una tradizione che affonda le sue origini nella notte dei tempi, divenuta una festa popolare acclarata e acclamata dalla gente, dalle famiglie del borgo antico e dell’intero tessuto cittadino che ogni anno si ritrovavano attorno ad un piccolo fuoco acceso nelle piazze, nei chiassi o nei vicoli per condividere un momento di festa tra canti e balli popolari, accompagnati dal profumo dei prodotti della tradizione sui carboni ardenti.

L'evento giunto ormai alla 7°a edizione è diventato un momento d'incontro cruciale, segnando ufficialmente l'avvio della stagione turistica della città di Monopoli.



Il Programma:

17 Marzo Ore 17.30 - Piazza Palmieri

Aspettando i Falò con i Bimbi

Laboratorio Manipolativo, giochi di gruppo, balloon art, baby dance, trucca bimbi, artisti di strada.



17 Marzo Ore 18.30 - Piazza Garibaldi

Salenduo in Concerto - Luca Buccarella e Massimiliano de Marco



Il duo propone propone un vasto repertorio che spazia dagli stornelli di diverse regioni del sud Italia, ai canti alla stisa ,dalla pizzica pizzica, alle suonate di barberia, dai brani di loro composizione ai valzer Francesi e forro' Brasiliani.

Hanno all'attivo diversi progetti personali e dal 2002 fanno parte come interpreti e autori del gruppo Kalàscima, una delle più importanti ed innovative band del nuovo panorama della musica world italiana.

I Kalàscima vantano numerosi tour in Italia e all'estero e partecipazioni a festival di prestigio internazionale in: Australia, Ecuador, Giappone, Korea del sud, Germania, Francia, Belgio, Danimarca e Israele, Svizzera, Ungheria)



18 Marzo Ore 20.30 - Piazza Garibaldi

Aspettando i Falò in Musica

I Cipurrid in Concerto



I CIPURRlD sono un gruppo di MUSICA POPOLARE, (pizziche,tarantelle e tammurriate), della provincia di Bari, nato nel 2008 dalla voglia di ricercare, scoprire e diffondere le TRADIZIONI e le CULTURE del PASSATO.



I CIPURRID nei loro LIVE, CONCERTI, vi faranno intraprendere un viaggio musicale che parte dal Salento, con le allegre PIZZICHE e TARANTE, fino ad affacciarsi nel territorio napoletano con la TAMMURRIATA e la TARANTELLA Cilentana.



Lo show de I CIPURRID, ha una durata circa due ore e mezzo, con un repertorio popolare contaminato con suoni e ritmi più disparati, grazie anche all’ introduzione di strumenti “non tradizionali”, come il basso, il sax e la batteria. Una rapida successione di tarantelle napoletane, calabresi, tammurriate e pizziche, vi intratterrà per tutta la serata, facendovi rivivere le antiche tradizioni della musica popolare.

I Cipurrid cercheranno di trasmettere attraverso la musica la loro passione per queste terre di cui orgogliosamente fanno parte.

Il coinvolgimento del pubblico è assicurato, oltre che dall’irresistibile richiamo della danza, anche da momenti di gioco e divertentismo.



All’attivo da più di otto anni, i CIPURRID hanno collezionato decine e decine di concerti di piazza in Puglia (soprattutto nel sud barese), Basilicata e Campania.



19 Marzo ore 19.30 "LA NOTTE DEI FALO'"

Borgo Antico della Città di Monopoli



Largo Plebiscito - Impronte di Puglia e Amaranta.

Largo Sant'Angelo - Giochi intorno al falò, musica popolare e animazione per i Bambini.

Vico Alba - Peppino e Jhonny Bagnardi.

Piazza Garibaldi - Gaetano Tasselli e la LA LA BAND.

Via Mulini - Falò della Tradizione.

Largo Castello - I Ridammi la Radio in concerto.

Piazzetta Santa Maria - Mimmo Lafera.

Largo San Vito - Mavì.

Largo Tormento - Falò di quartiere.

Largo Portavecchia - Trio Arcobaleno in concerto.

Largo San Leonardo - Festa di San Giuseppe.

Largo Vescovado - Balli e animazione a cura dell'Ass. San Marco.

Via Perrini - Falò votivo (il falò più antico della città).



I Falò in città:



Piazza Sacro Cuore - a cura della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

Piazza San Francesco da Paola - a cura del Convento di San Francesco da Paola.



I Falò dell'agro monopolitano:



18 Marzo ore 20

Contrada Sicarico - a cura del comitato di contrada.



19 Marzo ore 20

Contrada Cozzana - a cura del comitato di contrada.



Contrada L'Assunta - a cura del comitato di contrada.