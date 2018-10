A Locorotondo la “Notte dei Giganti”, spettacolo itinerante con acrobati, danzatori e musicisti

Una serata da capogiro si sta preparando per domenica 28 ottobre 2018. L'associazione Smile di Taranto, con il sostegno ed il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Turismo, organizza la “Notte dei Giganti” uno spettacolo itinerante con i bravissimi artisti che animeranno il borgo, da piazza Aldo Moro a piazza Vittorio Emanuele. Acrobati, danzatori e musicisti si esibiranno in spettacoli di danza e di luci per incantare, unendo la maestria di veri e propri atleti al dono di suscitare meraviglia: ballerini, musicisti, tangheri e giocolieri, tutti sui trampoli. E non mancherà la street band.

Alle ore 19,30 partirà una parata di trampolieri che da piazza Mitrano arriverà in piazza Moro dove si svolgerà lo spettacolo “Nuvole Bianche”, un mix esplosivo tra fuoco, giochi pirotecnici, bolle di sapone e coriandoli.

Dopo la parata i trampolieri si sparpaglieranno nel centro storico: l'altissima Carlotta Raccontastorie dai trampoli leggerà emozionanti storie; la coppia Tangheri eseguirà balli a ritmo do Tango; le farfalle e l'uomo luminoso; il Conte Canto, un musicista trampoliere che, armato di armonica a bocca, chitarra e tamburrine, suonerà musica popolare salentina.



Fra gli artisti ci sarà la QuattroPerQuattro Streetband: una banda di fiati in movimento che trova la sua dimensione ideale per strada, in piazza, tra la quotidianità della gente, con lo scopo di promuovere il sorriso, la partecipazione collettiva, e la condivisione della musica. Si distinguono per creatività, passione e tradizione, sullo stile delle Street Band americane, che insieme ad una grande cura dell'aspetto coreografico danno vita ad uno show imperdibile.



A far da cornice a tutto questo il mercatino dell'artigianato, accuratamente selezionato, in corso XX Settembre.



Evento patrocinato dal Comune di Locorotondo