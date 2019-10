La notte di Harry Potter, il centro storico di Noci per una notte si trasforma in Hogwarts

STREGHE, MAGHI E BABBANI, dopo il grande successo degli anni passati, appuntamento nel magico mondo di Hogwarts.

Quest'anno per una serata il centro storico si trasformerà nella scuola più amata dai giovani maghi più famosi al mondo, partendo da Diagon Alley fino ad arrivare nelle stanze più conosciute del noto maghetto amato da tutti!

Proprio come nella fantasia realizzata dalla J.K. Rowling, attraverserete la piattaforma 9 3/4, con il vostro biglietto per Hogwarts's express.

Una volta entrati pescherete la vostra lettera per l'ammissione alla scuola. Ognuno di voi, proprio come nel film, si siederà indossando il CAPPELLO PARLANTE che vi smisterà nelle case: GRIFONDORO, TASSO ROSSO, CORVO NERO E SERPE VERDE.



Dopodiché seguendo i prefetti della propria casata sarete guidati attraverso i vari giochi preparati per adulti e bambini , che vi permetteranno di far guadagnare punti alla casata. Sarete guidati attraverso una dettagliata "mappa del malandrino" che vi porterà nei vicoli magici dedicati alla festa. Alla fine tutti i partecipanti riceveranno l'attestato di merito e la casata che riuscirà a vincere riceverà un fantastico premio!



Durante il percorso troverete i personaggi della saga e potrete gustare le prelibatezze magiche, partendo dal negozio di dolci Mielandia (@yogurtlandia) ai pub Tre Manici di scopa o madama piediburro per degustare la burrobirra. Troverete un fornitissimo Olivander per poter scegliere la vostra bacchetta magica.



Non è una fiera, è un raduno di appassionati, anche cosplayers ma non solo.

È l'invito a:

-mettersi in gioco, dal pubblico alle aziende del centro



-tornare bambini divertendosi



-cercare la magia a partire da noi stessi



-giocare con i luoghi, gli spazi commerciali e la città.



Intrattenimento musicale a cura di Tammorra Felice ed il suo gruppo.



Isole degustativi dedicate a delizie culinarie Pugliesi.