La notte di Inchiostro di Puglia alla libreria Il Ghigno di Molfetta con presentazioni di libri, reading, spettacoli e gruppi di lettura

Dopo il grande successo dello scorso anno, quando 100 “Fortini Letterari” hanno ospitato oltre 300 Eventi Letterari, torna con la sua 4a Edizione “La Notte di ‪#‎InchiostroDiPuglia”

Per una serata le librerie, i caffè letterari e le sedi associative dislocate in ogni angolo della Puglia si trasformeranno in “Fortini Letterari”. Grazie ad una miriade di eventi (presentazioni libri, reading, spettacoli e gruppi lettura) che si terranno in simultanea, la Puglia che “resiste” e che crede nel valore della lettura/cultura, potrà ritrovarsi fisicamente (e virtualmente) stretta da un abbraccio grande quanto una regione.

Una rivoluzione culturale che parte dal basso, che parte da Sud e che vuole dimostrare a tutti come la regione che secondo le statistiche legge meno, in una nazione che legge poco, possa ritrovarsi intorno alle parole, alle idee e alle lettura.

Tutto nasce dal blog letterario Inchiostrodipuglia.it che in tre anni di vita è riuscito a creare intorno a sé una rete di fatta di Librerie/Associazioni Culturali/Autori ma soprattutto di Lettori. Grazie ad un entusiasmo contagioso il blog Inchiostrodipuglia.it, nato con lo scopo di disegnare la mappa letteraria della Puglia, è uscito dal web dando vita ad un vero e proprio Movimento Culturale.

“E il navigar m’è dolce in questo mare”

Martedì 24 aprile 2018 ore 19,00

Libreria Il Ghigno un mare di storie Molfetta

Intermezzi Poetici

Anna Maria Tota presenta il suo secondo libro di poesie “Il cuore senza olio di palma” Ed Booksprint

Elisabetta Stragapede Vincitrice di Talento da Poeta 2017 presenta “La misura del tempo” Ed Secop

Corrado De Bari Il cuore conosce la strada Ed Intermedia

Talento da Poeta

V Ediz prima tappa 2018

Con Secop Edizioni e Ass Culturale Fos

possono partecipare tutti coloro (dai 9 ai 99 anni) che non hanno mai pubblicato, iscrivendosi gratuitamente all’evento presso la Libreria Il Ghigno, l’evento sarà in occasione della notte di Inchiostro di Puglia Martedì 24 aprile 2018 ore 20,00 Libreria Il Ghigno Molfetta

