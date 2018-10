Notte di Inferno Halloween Party all'Hangar Pub di Casamassima

Musica, divertimento, animazione peccaminosa con tre ambientazioni: #inferno, #purgatorio e #paradiso..

Diavoli che si aggireranno nella lunga notte per una Festa che coinvolgerà chiunque

Uno spettacolo di luci, musiche, camerieri e animatori nel ruolo del divertimento..

Special Guest : MuZio F

Resident Dj Tommy

Groove Dj. (Club House) / Alex - Voice



Gli ospiti della serata saranno:

Sharos G - modella attrice in show disco

Fanatic 2018 super modella con fuoco



Formule per l'evento:

-Tavolo Menù completo da €15.00

(menù Pizza, menù Tagliata, menù Big Burger)

-Solo Ballo| Drink | Lista ballo | € 8.00 3669793610



19 anni di HANGAR PUB

Via Bari 62.

Casamassima