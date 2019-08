Domenica 11 Agosto a partire dalla ore 20:00 torneremo nel bellissimo contesto naturale di Torre Sansanello, sulle dolci colline tra il Castel del Monte e il Parco dell’Alta Murgia per un evento dedicato al teatro ed alla scienza: “La Notte Magica delle Stelle Cadenti”.



Per l'occasione l'attore Gianluigi Belsito racconterà il mito greco di Perseo e Andromeda associato al fenomeno astronomico delle Perseidi o Lacrime di San Lorenzo, una storia che affascinerà adulti e bambini.

Successivamente i potenti telescopi del Planetario di Bari saranno puntati verso la Luna, Giove Saturno e le tante meraviglie del cosmo.

Sarà possibile inoltre incontrare gli animali da cortile presenti in masseria tra i quali straordinari rapaci, pavoni, caprette e tanto altro.



Ticket € 15,00 con degustazione di prodotti tipici per adulti e bambini (dai 4 anni) ed € 25,00 con cena pugliese



Ingresso gratuito per i bambini sotto i 4 anni previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione obbligatoria ad info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956