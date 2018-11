Notte Santa, melodie della tradizione natalizia a Palazzo Pesce

Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce si celebra la “Notte di Natale” insieme al tenore Luciano Ganci accompagnato al pianoforte da Vincenzo Cicchelli.

Un concerto in Puglia in cui rivivono le suggestioni e i suoni della festa delle feste. Da “Mille Cherubini in coro” di Franz Schubert al “Cantique de Noël” di Adolphe Adam, dal “Natale” di Licinio Refice a “Fermarono i cieli” di Sant’Alfonso Maria De Liguori, passando attraverso gli eterni “Adeste Fideles” e “White Christmas”: il programma intreccia brani tradizionali con altri più ricercati e ricrea l’atmosfera ora soffusa ora scintillante delle luci sull’albero. Rese dalla voce di Luciano Ganci, soprannominato “voce areniana” e considerato uno dei tenori più interessanti della nuova generazione, più di 25 ruoli – Le Nozze di Figaro, La Traviata, Madama Butterfly, La Bohème, Tosca, Lucia di Lammermoor, solo per citarne alcuni – al proprio attivo e una carriera che lo vede esibirsi, tra l’altro, all’Arena di Verona, al Teatro alla Scala, ad Abu Dhabi, a Pechino e a Salisburgo, e dal pianoforte di Vincenzo Cicchelli, diploma in Pianoforte e Musica vocale da Camera con massimo dei voti e lode al Conservatorio di Bari, formazione nel repertorio liederistico in ambiente torinese alla scuola dei maestri Elio ed Erik Battaglia, da più di quindici anni dedito all’accompagnamento del canto e una attività concertistica che lo ha portato nei principali teatri e sale da concerto di Puglia e in prestigiosi festival come Suona Italiano a Parigi e MiTo a Torino.



Ticket: 10 euro



Sabato 22 dicembre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it