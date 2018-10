A Terlizzi la III edizione de "La notte delle streghe e l'inquisizione medievale"

Il 27 e il 28 ottobre a Terlizzi sarà possibile tornare al medioevo con la seconda edizione de ‘La Notte delle streghe e l’Inquisizione medievale’, evento ideato da Michele Amendolagine e organizzato dall’associazione di promozione sociale Torre Normanna, con il contributo del Comune di Terlizzi - Assessorato alla Cultura.

Streghe, eretici, lebbrosi, meretrici, malviventi e giullari, in attesa di essere processati dai rigorosi inquisitori domenicani, si annideranno tra le vie del centro storico di Terlizzi, per rievocare gli aspetti più cupi e coinvolgenti del medioevo. Si tratta di storie realmente accadute, in un periodo storico caratterizzato anche da accese superstizioni e da un cristianesimo estremamente rigoroso, ricostruite attraverso lo studio degli atti dei processi, delle inquisizioni e delle condanne.

27-28 Ottobre 2018

Terlizzi (Ba)

Centro storico - largo lago dentro

www.nottimedievali.it



Ticket: 1€adulti

GRATIS: Bambini fino a 8 anni, over 70, disabili e accompagnatori