Notte swing al lido Ilmaredentro tra musica e balli

Martedì 23 luglio al lido Ilmaredentro, sarà proposta la serata evento “Swing night”, che trasformerà il lido alle porte della città in una ballroom americana, con la band tributo Unforgettable Natalie & Nat e la presenza dei ballerini professionisti Andrea Martinucci e Francesca Caggiano.

La formazione musicale composta da Dee Dee Joy in voce e al rullante, Larry Franco al piano e in voce, Guido Di Leone alla chitarra e Ilario De Marinis al contrabbasso, ha avuto il suo battesimo artistico al Blu Note di Milano. In questo tempio della musica jazz, il gruppo ha presentato i 2 cd, pubblicati a fine gennaio scorso, realizzati in occasione del centenario di Nat King Cole, celebre cantante e pianista americano. Il primo “Nat” è realizzato dal Larry Franco Trio, dalla formazione drumless, è dedicato al musicista scomparso, il secondo, dal titolo “Unforgettable Natalie & Nat”, vede l’aggiunta della cantante Dee Dee Joy per rendere omaggio oltre che a Nat, anche a sua figlia Natalie, che ha dato voce a molti lavori del padre.

Durante l’esibizione del quartetto, che avrà inizio alle 21:30, si potranno dunque ascoltare celebri brani jazz come “Straighten Up And Fly Right”, “Route 66”, “Unforgettable” e tanti altri ancora. Inoltre saranno presenti Andrea Martinucci e Francesca Caggiano maestri della scuola di ballo Lindy Hop Bari, che mostrando le proprie capacità tecniche, riporteranno, anche grazie alla musica, indietro nel tempo, all’insegna della cultura americana anni ‘20 e ’30 e del lindyhop, un genere di ballo afroamericano nato ad Harlem, quartiere di Manhattan rinomato per i suoi storici jazz club.

Al termine del concerto la musica continuerà con le selezioni musicali a cura del dj Eddy De Marco.

Ilmaredentro – Strada dello Speziale – Bari

Infoline: 0805348894 - info@lidoilmaredentro.it

Apertura: 21:00