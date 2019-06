David di Donatello – Le Notti d'Oro, proiezione di cortometraggi premiati nel mondo e incontri con registi, autori e giovani talenti

Dall’11 al 14 giugno torna l’evento David di Donatello – Le Notti d'Oro, la manifestazione che presenta al grande pubblico i cortometraggi più premiati dalle maggiori Accademie di cinema internazionali, in collaborazione con l'Académie des César e l'UNESCO. Il programma accoglierà una selezione di 35 opere in lingua originale con sottotitoli in italiano. I 35 migliori corti dell'anno, premiati dalle Accademie di cinema di tutto il mondo, dai David di Donatello agli Oscar, dai César ai Bafta ai Goya. Un viaggio straordinario intorno al pianeta cinema dove i cineasti di domani esprimono la loro visione del mondo toccando importanti temi sociali tra cui il razzismo, l’integrazione, l’amore, le questioni di genere, i problemi economici e climatici. Con uno sguardo singolare, a volte ironico e divertente, stupito, critico o di denuncia. Un'occasione unica per le Accademie di intraprendere una cooperazione innovativa per mettere in risalto la diversità cinematografica e di partecipare, ognuna a suo modo, allo scambio fra le diverse culture.

Per la prima volta la manifestazione si svolgerà in contemporanea in quattro diverse città italiane: al fianco di Roma, che ospiterà l’evento presso la Casa del Cinema, ci saranno quest’anno anche Bari, Milano e Napoli.

L’11 giugno, la prima serata vedrà salire registi e autori da tutto il mondo sul palco del Cineporto di Bari dove Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, li presenterà al pubblico, l’evento conclusivo si svolgerà invece a Roma il 14 giugno alla Casa del Cinema.

Come partecipare:

11-14 giugno

ROMA | Casa del Cinema | ore 21

BARI | Cineporto | ore 21

MILANO | Anteo, Palazzo del Cinema | ore 11

NAPOLI | Cinema Modernissimo | ore 21

Le proiezioni dei cortometraggi saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili