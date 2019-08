'Notti d'estate tra stelle e desideri': a Noci tanti appuntamenti nella settimana di San Lorenzo

Prosegue il ricco programma con Noci d'Estate: cinema, concerti, spettacoli e festa in onore di san Lorenzo

Lunedì 5 Agosto

20:00 | Scalinata monumentale della Stazione

IL CINEMA IN STAZIONE

Tagliacorto

Avvio della gara e presentazione delle troupe cinematografiche in gara

A cura di Associazione Nocicinema con la collaborazione di Loco 52



Martedì 6 Agosto

21:00 | Piazza Garibaldi

MANUEL & MANUEL SHOW VARIETY…

COME UNA VOLTA

Spettacolo di cabaret, danza e musica

A cura del Comune di Noci

Mercoledì 7 Agosto

21:00 | Foro Boario

UN PALCO IN COLLINA 2019

Loredana Bertè in concerto

A cura di Gioia e Vita Srl

Giovedì 8 Agosto

21:00 | Largo Porta Nuova

CONCERTO & PAROLE

con Patrizia Laquidara

A cura di Ass. Vivere D'arte Eventi

Venerdì 9 Agosto

20:30 | Anfiteatro ex piscina comunale

COMICI DI FAMIGLIA

Commedia brillante a cura di Il Talento Nasce al Sud

Sabato 10 Agosto

LA “CIVILTÀ DELLA PIETRA”

IN TERRA DI NOCI: ALLA SCOPERTA DELLA NOCI GREENWAY

A cura di Aps Puglia Trek&Food

Notte di stelle con l’astrofilo a Lamadacqua

Incontro partecipanti ore 18.00 piazza antistante Chiesa di S.Maria dell’Assunta fraz. Lamadacqua

È preferibile prenotare: +39 349 076 7071



18:00 | Partenza da Piazza Garibaldi

CICLOPASSEGGIATA DI SAN LORENZO

A cura di Ass. Ciclo Noci Vintage



21:00 | Piazza Garibaldi

SPANDAU LEGEND

A cura di Associazione Diesis

Domenica 11 Agosto

21:00 | Anfiteatro ex piscina comunale

IL CINEMA IN STAZIONE

Tagliacorto

Proiezione dei cortometraggi partecipanti a Tagliacorto

A cura di Associazione Nocicinema



MOSTRE

Dal 6 al 10 settembre 2019

Chiostro delle Clarisse

MAREMURGIA. Scatti di persone e luoghi

A cura di Ass. di volontariato San Pio

in collaborazione con Aps Puglia Trek&Food

Orari apertura: 18:00-21:00