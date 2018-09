"Notti di fuoco - Le vie dei sapori della Murgia", a Santeramo in Colle carne alla brace, vino e prodotti locali

L'Associazione "Cultura e Tradizione della Murgia" vi invita a serate di bruciante passione per il barbecue alla pugliese: "Notti di fuoco - Le vie dei sapori della Murgia". Le strade del centro di Santeramo vi aspettano al profumo di braci succulente, da Via Roma fino a Piazza del Lago, con una splendida Piazzetta del gusto in Piazza Chiancone.



E ancora: laboratori del gusto presso il Palazzo Marchesale, ottima musica sia in Piazza Chiancone che in Piazza Garibaldi, cibo delizioso su tutto il percorso. Immancabile l’abbinamento con i vini di Puglia in collaborazione con l’AIS, Associazione Italiana Sommelier - delegazione Murgia.



Dopo anni di grande successo per la Sagra della Carne, l'obiettivo di questo nuovo format è di celebrare l’unione tra prodotti tipici della nostra terra, frutto dell’ammirevole lavoro di aziende locali. L’intento è riunirci in un clima di festa per ribadire l’importanza del bagaglio storico culturale di Santeramo che, grazie all’amore dei suoi cittadini per la tradizione culinaria, offre opportunità turistiche al territorio.



A breve verrà pubblicato il programma completo.