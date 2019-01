Novecento di Alessandro Baricco

Secondo spettacolo della RASSEGNA TEATRALE "ASSOLI IN SCENA" diretta da Carlo Dilonardo, in collaborazione con il Comune di Locorotondo, Assessorato alla Cultura e al Turismo.



Il famoso monologo di Alessandro Baricco narra la singolare storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, che ancora neonato, viene abbandonato nel piroscafo Virginian, sul pianoforte della prima classe e viene trovato per caso da Danny Boodman, un marinaio di colore che gli farà da padre fino all'età di otto anni, quando morirà in seguito a un incidente sul lavoro. Il bambino scompare misteriosamente nei giorni successivi alla morte di Danny a causa di un'ispezione della polizia sul piroscafo e quando ricompare incomincia a suonare il pianoforte. Dalla musica, ma più specificamente dal pianoforte, non troverà mai la forza di allontanarsi, anzi si fonderà completamente con esso. Una storia emozionante ed avvincente, un racconto delicato e raffinato che prenderà vita in questa messa in scena suggestiva e toccante, che vede in scena Carlo Dilonardo, che ne cura anche la regia con Elina Semeraro, e Nico Drammissino al pianoforte.



18 GENNAIO 2019

Locorotondo (Bari)

Auditorium Cinema Comunale

Corso XX Settembre

ore 21:00

ingresso a pagamento

12,00 intero / 10,00 ridotto (over 65-under 18)

