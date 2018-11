Al Demodè Metal Symposium, concerto di Noyz Narcos e festa “Hot Shot – 90 in da house”

Da giovedì 8 a sabato 10 novembre il Demodè Club di Modugno (Ba) proporrà vari appuntamenti, con concerti e party che animeranno la night life barese.

Si parte con il Metal Symposium, format musicale incentrato sulla musica metal che porta sul palco importanti artisti internazionali di questo genere. Dopo la prima esibizione, il 30 aprile scorso, in questa seconda occasione suonerà la storica band norvegese Taake, in attività dal 1993 e dedita al black metal, che proporranno l’esclusiva celebrazione live del ventennale di "Nattestid Ser Porten Vid”, i baresi Dewfall con il loro nuovo full-length “Hermeticus” e i bolognesi Kyterion, vere leggende del true black metal su scala mondiale, che eseguiranno la loro nuova creatura discografica intitolata “Inferno II”.

Venerdì 9, invece, sarà proposto il concerto di Noyz Narcos, tra i nomi di punta del panorama rap italiano. Il suo percorso artistico ha avuto inizio intorno al 1994, sebbene il vero e proprio ingresso nella musica lo si può datare 2002, quando all'età di 23 anni il rapper è entrato a far parte in pianta stabile del collettivo TruceBoys. La collaborazione viene evidenziata nell'album corale “Sangue”, edito nel 2003. Nel 2005 ha esordito come solista con l’album “Non Dormire”. Dopo “La calda notte”, “Verano zombie”, “Guilty”, “Monster” e “Localz Only”, ad aprile 2018 Emanuele Fresca, nome anagarafico dell’artista, ha pubblicato il suo nuovo album “Enemy”, edito dalle etichette discografiche Thaurus Universal. Durante la performance canora saranno eseguiti i brani contenuti in quest’ultimo lavoro discografico e i principali successi della discografia di Noyz Narco.

Infine sabato si ballerà con la musica del format “Hot Shot – 90 in da house”, una festa durante la quale saranno proposti i più grandi successi di quella decade. Da brani dei Depeche Mode a quelli di Corona, da quelli di Britney Spears a quelli degli 883, sarà proposta una carrellata di hit, che porterà il pubblico indietro nel tempo. Questo avverrà anche grazie a una scenografia ad hoc.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006