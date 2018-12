Concerto di musica sacra tedesca per il Tempo d'Avvento

Concerto d'apertura del Festival BARION - serie di concerti BACH.IT



La SCHOLA CANTORUM BARENSIS eseguirà musiche tratte dal repertorio di musica sacra tedesca per il Tempo d'Avvento (Schein, Schütz, Hammerschmidt, Praetorius, Bruhns e Bach): in programma - fra l'altro - la Cantata 'De Profundis' per basso e 2 violini di Bruhns e la Cantata 'Nun komm, der Heiden Heiland' (BWV 62) di Bach.



CORO: Cristina Fanelli (soprano), Vincenzo Scarafile (alto),

Riccardo Pisani (tenore), Breno Quinderé (basso)



ORCHESTRA: Luca Rizzello, Giovanni Rota (violini),

Pasquale Lepore (viola), Antonella Parisi (viola da gamba),

Gaetano Simone (violoncello), Maurizio Ria (violone)



Direzione all'organo: Gilberto Scordari