Nuovarredo continua il suo tour dei sapori. Cooking show con Anna Falchi e Palma D’onofrio

Giovedì 13 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.30 all’interno dello stand Nuovarredo dell’ottantaduesima edizione della Fiera del Levante avrà luogo un esclusivo cooking show con la chef Palma D’onofrio che vedrà la partecipazione di una cuoca d’eccezione: Anna Falchi.



Per l’occasione, tutti i clienti e i visitatori presenti potranno degustare piatti tipici della tradizione pugliese e non solo, grazie alla collaborazione con Granoro, accompagnati dagli ottimi vini delle Cantine Paolo Leo.



Questo cooking show fa parte di un tour iniziato in primavera nei vari punti vendita Nuovarredo e che continuerà nei prossimi mesi; un’iniziativa che l’azienda ha voluto lanciare per legare il proprio brand, ormai leader nel mercato dell’arredamento, ai prodotti del territorio e per renderlo più “appetibile” a tutti i clienti e visitatori dei numerosi punti vendita del sud Italia.