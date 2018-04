Nuovarredo, in collaborazione con la food Blogger Nunzia Bellomo di "MIELE DI LAVANDA" e con la partecipazione di GRANORO e VALCOOP vi invita allo ShowCoocking che si terrà il 10 Aprile 2018 alle ore 17.30 presso il punto vendita Nuovarredo di Bari sito in via Mariti delle Foibe (nei pressi del centro commerciale Santa Caterina). Si realizzeranno gustosissime rivisitazioni dei piatti della tradizione pugliese! Per ogni partecipante tante sorprese e gadget. VI ASPETTIAMO PER FARVI SENTIRE A CASA!

