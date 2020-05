Nuovo appuntamento con Vieni a viaggiare in Puglia: si parla di inspirazione con Nick Difino

Nuovo appuntamento per Vieni a viaggiare in Puglia, nelle sue dirette-caffè sul canale Instagram del blog dedicato alla promozione del territorio. Torna diretta-caffè a casa de La Vesco, dopo il successo del primo focus con Francesco Nacci, e il vice presidente, Gegè Mangano, entrambi chef, del progetto "Buona Puglia. Ospite questo pomeriggio, martedì 12 maggio, alle 16, sarà la volta dell'autore e comunicatore del food, Nick Difino, penna di La Repubblica, già conduttore per il Gambero Rosso Channel, innovatore nella comunicazione del cibo e appassionato di gastrofisica, che presenterà Feed-Inspiring Hospitality che si occupa di educational multidisciplinare nell'ambito dell'ospitalità. Nick ispira, forma e performa le nuove generazioni di pugliesi, e non solo, all'arte della bellezza e della trasformazione di ostacoli in opportunità. Nella scorsa puntata invece si è raccontato di "Buona Puglia-Gusto da visitare" che opera sul territorio regionale ormai da molti anni, e mai come in questo momento è una linea guida per i tanti imprenditori del settore. In discussione le iniziative passate e future, dell' "Orecchietta alle cime di rapa Day" che il 14 aprile, in piena quarantena ha tenuto uniti gli chef pugliesi dal nord al sud del tacco d'Italia, e si parlerà di quelle che sono le prospettive, il più realisticamente possibile, nel settore nel post pandemia. La settimana editoriale si chiude, venerdì, 15 maggio, alle 16, si parla di "Percorsi di Puglia, dalla bocca la cuore" con le fotografie street-gastronomiche dell'art - photographer Domenico Zagaria, pugliese doc e collaboratore di riviste nazionali come Borghi Magazine Italia, La Terra del Sole News e territoriali come Puglia Taste and Culture. Un viaggio fotografico nei meandri della Puglia che crea bontà con le sue mani, mani antiche ma sempre preziose. Più di un tempo, ora, che è necessario ripartire dalle radici per tornare al mondo. Conduce Carmen Vesco, direttore editoriale del progetto www.vieniaviaggiareinpuglia.it Su instagram https://www.instagram.com/vieni_a_viaggiare_in_puglia/