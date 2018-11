Il capodanno a Una Hotel Regina

“Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita”. Scendere negli inferi, tra le schiere di dannati, per poi toccare il cielo con un dito e raggiungere la beatitudine. Solo dopo essere passati dal limbo. Tre sale dedicate ciascuna alle tre cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. A guidarvi non ci sarà Virgilio, ma i nostri dj con sonorità house e reggaeton, brani di musica italiana e commerciale. In attesa della mezzanotte, pronti a festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, tra angeli e peccatori.



Lunedì 31 Dicembre

Siamo lieti di accogliervi e iniziare l'anno nel migliore dei modi con la nostra idea di festa.



Varie situazioni musicali:

Inferno [Hasta El Amanecer]

Moskino dj, Kiasso Eventi djset



Purgatorio [Be4 Eventi]

Alex Pala, Big Fab & more



Paradiso [Cena Spettacolo]

Mitch B Dj & Markino Voice



[PRENOTARE PRIMA CONVIENE!] 3713026544

Buono spa in omaggio per chi prenota e salda entro l’8 Dicembre!

Il buono è utilizzabile nei 6 mesi successivi all’evento.



Disponibilità limitate:



Pacchetto A)

Cenone + Ballo 110 euro**



Pacchetto B)

Ballo + Pernotto 130 euro



Pacchetto C)

Cenone + ballo + pernotto 180 euro*



Pacchetto D)

cenone + ballo+ pernotto+ pranzo capodanno 230 euro



Pacchetto E)

Cenone + ballo + doppio pernotto (notte 30 o notte 1) + pranzo capodanno + spa (da usufruire nei sei mesi successivi) 280 euro



Pacchetto F)

Cenone + ballo + doppio pernotto (notte 30 o notte 1) + spa (da usare nei 6 mesi successivi) 230 euro*



Pacchetto G) Solo Ballo: 25 senza drink , oppure 35 con 3 drink



* supplemento 5 euro per cena spettacolo

** supplemento 10 euro per cena spettacolo

SPA: 25 euro



Privè. Minima spesa 250 euro, acquisto prevendita a parte.



Gran Cenone di San Silvestro 31 Dicembre 2018 - MENU'



Nell’attesa…

Mousse di parmigiano, pere al profumo di tartufo



Diamo inizio alla Festa…

Tartare di tonno rosso su crostone di pane e rucola selvatica e tarallo sbriciolato

Paccheri di Gragnano in guazzetto di crostacei e polvere di panfritto aromatico

Risotto "Vialone"mantecato al caciocavallo di Grotta, bollicine di Franciacorta e burrata Pugliese

Cuore di baccalà al vapore con crumble di olive leccine e brunoise di verdure

Per non dimenticare la tradizione…

Mini panettone con crema al mascarpone

Alzatine di lenticchie e cotechino

Dalla cantina:

Vini riserva

Spumante





Brunch di Capodanno

1 Gennaio 2019



Riso venere saltato con gamberi e ananas

Gratin di gnocchi alla cacio e pepe

Olive, tofu e soia all’ascolana

Focaccia al carbone vegetale

Sfornata di teglia alla genovese con verdure

Orzo perlato con crostacei al vapore

Fregola zucchine e cozze

Tacchino al taglio

Verdure al vapore con salsa tartara

Angolo insalate

Angolo pane e focacce

Insalata Caesar con salmone, patate e erba cipollina

Basmati curcuma e pollo

Cotto Praga arrosto



I nostri primi:

Anelli di Gragnano ai crostacei

Carnaroli zampina, caciocavallo di grotta e timo

Zuppa di broccoli, frisa sbriciolata e olio evo



Frutta e dolci



Info e prenotazioni 3713026544 SMS e Whatsapp - invia un messaggio con scritto INFO CAPODANNO UNA HOTEL REGINA



UNA Hotel Regina Bari ****

S.P. 57 (Torre a Mare/Noicattaro) Bari

3713026544

