Nóστoς - ritorno a casa - mostra in onore di Ferdinando Pedone

Il maestro ceramista Domenico Pinto di Grottaglie, insieme al team di Palazzo Settanni, rende omaggio al ricordo dell'architetto Ferdinando Pedone.

"Νóστoς - Ritorno a Casa" è il titolo della suggestiva mostra che farà del nostro museo Mudias il "locus amoenus" di una sempiterna storia. Uniche e preziose opere racconteranno, attraverso le vicende del poema omerico “Odissea”, la vita di un eroe: Ferdinando, uomo dal multiforme ingegno, ha viaggiato, come Ulisse, per il mondo e del mondo ha amato l’arte in ogni sua espressione.

Grazie all’estro creativo del maestro Pinto, Ferdinando tornerà a Rutigliano, la sua Itaca, per narrare, in un percorso onirico, la sua esistenza, fatta di amore, altruismo e genialità.



La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 8 settembre a lunedì 30 settembre e osserverà i seguenti orari: sabato dalle 17.30 alle 20.30 e domenica dalle 18.00 alle 21.00; lunedì 30/09 dalle 17.30 alle 20.30.



Per visite infrasettimanali è necessaria la prenotazione al numero 0804761848 oppure all’indirizzo mail palazzosettanni@gmail.com



Al Vernissage di sabato 7 settembre si accede su invito.



Interverranno:

- Ilenia Dell’Aera

- Francesco Dicarlo (Direttore Palazzo Settanni)

- Giovanni Boraccesi (Resp. Museo MuDias)

- Marco Tolaro

- Domenico Pinto (maestro ceramista)



Organizzatrici:

Marilena Pirulli

Graziana Loiotine

(Cultural Events Dpt)



#domenicopintoceramiche #Νóστoς #ritornoacasa #ulisse #odissea #ceramichedautore #museovivo #museiitaliani #tesorinascosti #mostreapalazzo #incontriculturali #incontriamociapalazzo #affamatidicultura #weareinpuglia #palazzosettanni #mudias #rutigliano