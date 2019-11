'Occhi sulla città', collettiva fotografica del gruppo #WeAreInBari

Sarà inaugurata sabato 30 novembre, all’interno della fiera dell'alta definizione, “hi-end”, giunta alla sua 28esima edizione, la prima mostra fotografica del gruppo #WeAreInBari.

Un viaggio attraverso la città di Bari: trentatré fotoamatori esporranno attraverso 50 scatti in alta definizione la loro visione urbana, e non solo, della città di Bari.

Il filo conduttore della mostra “Occhi sulla città” è proprio la scelta di raccontare il cuore del capoluogo pugliese attraverso dettagli, panorami, scorci di vita quotidiana, punti di vista differenti.

Si tratta della prima collettiva fotografica di #WeAreInBari, un gruppo facebook che unisce 3500 membri uniti dalla passione per la fotografia e dall’amore per la città di Bari e per il suo territorio, la sua storia, le sue tradizioni.

Un itinerario lungo cinquanta fotografie che emozioneranno il pubblico come hanno emozionato gli autori stessi.



Fotografie di: Alessandro Bavaro (fondatore del gruppo), Agostino Brienza, Angela de Nicolò, Angela Ricci, Antonella Candeloro, Antonio Mileto, Benny Maffei, Checco de Tullio, Dina Peragine, Ennio Cusano, Eugenia Paradiso Fittipaldi, Francesco Galantino, Francesco Ventrella, Gennaro Guida, Gianni Scagliola, Giuseppe Calogero, Isa De Santis, Lino Roberto, Luigi Scaringello, Massimiliano Allori, Massimo Leblanc, Maura Potì, Michele Petrelli, Mimmo De Leonibus, Nick Abbrey, Piero Meli, Regina Girone, Rino Peluso, Roberto Laruccia, Sergio Capriati, Stefano di Marco, Vincent Battista, Yvonne Cernò.