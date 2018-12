“Ricicl_ARTE” la prima mostra-evento realizzata dai minori del circuito penale della Comunità Educativa "Chiccolino"

Sabato 22 Dicembre 2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, si terrà sullo spettacolare scenario offerto dal nuovo Waterfront di San Girolamo (nella zona pedonale antistante la Comunità Chiccolino), la prima mostra-evento dal titolo “Ricicl_ARTE” realizzata dai minori del circuito penale ospiti della Comunità Educativa per Minori "Chiccolino" servizio dell’amministrazione comunale di Bari. L’evento è l’espressione finale di importanti iniziative che hanno visto come protagonista la rete di collaborazione tra la Cooperativa Occupazione e Solidarietà, attraverso la Comunità “Chiccolino” e l’Associazione Culturale di Volontariato “IX Maggio” che da tempo si occupa di tutela e salvaguardia dei quartieri Fesca e san Girolamo. Durante la mostra saranno esposti alcuni dei meravigliosi lavori artistici realizzati dai minori ospiti della Comunità Chiccolino realizzati attraverso il laboratorio artigianale e di educazione ambientale “Ricicl_Arte” condotto dal presidente dell’Ass. IX Maggio, Giuseppe Milella e la direzione artistica del Maestro Matteo Lobuono in arte The’o.

La novità del laboratorio è il risultato ottenuto attraverso l'utilizzo di elementi naturali di risulta del mare da parte dei conduttori e degli utenti della Comunità: Un connubio perfetto tra arte, natura e bellezza. Durante l’evento, saranno esposti i lavori del laboratorio e saranno messi in palio 2 Presepi artigianali che sarà possibile aggiudicarsi attraverso una libera donazione. Le donazioni andranno a sostenere la volontà di replicare, nei prossimi mesi, l’esperienza di laboratorio appena conclusa con piena soddisfazione degli operatori coinvolti ma soprattutto degli utenti della Comunità. Alla mostra aderiscono il Comitato dei Genitori San Cataldo, la compagnia teatrale “Sharazad” e le Associazioni del territorio.

L'evento è Patrocinato dall' AMIU S.p.A.