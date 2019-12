Fa tappa a Bari Ocean Night, il tour plastic free a impatto zero in difesa del nostro Pianeta e del mare

Fa tappa in Puglia Ocean Night, il tour plastic free a impatto zero ideato per promuovere la campagna #unite4earth - lanciata nel 2019 da AIGU (Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO) - per sensibilizzare le giovani generazioni alla difesa del nostro Pianeta e del mare - in collaborazione con One Ocean Foundation. La plastica, infatti, costituisce il terzo materiale umano più diffuso sulla terra. Si stima che nell’ambiente siano disperse 6,3 miliardi di tonnellate di plastica, di cui ogni anno 8 milioni di tonnellate finiscono nel mare e negli oceani.

Il quarto appuntamento si terrà sabato 14 dicembre alle ore 17 al Terminal Crociere di Bari (corso Vittorio Veneto 11), in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Associazione Attivamente Insieme, Ing.Art - Ingegneria allo Stato dell'Arte, CMCC Climate, Giovani di Confagricoltura - ANGA. L’ingresso è gratuito. Seguiranno altre tappe da Nord a Sud, fino al 20 marzo 2020, quando si terrà una Ocean Night Special a Parma, nel corso dell'UNESCO Italian Youth Forum.

Le Ocean Night sono appuntamenti serali rivolti ai giovani nei locali e all'interno delle manifestazioni nelle più importanti città italiane, per dare vita ad eventi unici, gratuiti e aperti al pubblico, per fermare lo spreco di plastiche monouso.

Ocean Night Bari vuole sensibilizzare il pubblico sul problema dello stato di salute gravoso in cui riversa il mare, evidenziando come le nostre abitudini influenzino l’ambiente e il clima. Partendo dagli interventi già messi in atto a livello regionale per lo sviluppo di un pensiero ecologista tra i cittadini, sarà esaminato come la produzione del cibo e le nostre abitudini alimentari interferiscano con l’ambiente.

Si cercherà di evidenziare le buone pratiche adottate dalle imprese locali affinché si possano raggiungere importanti risultati. Inoltre, attraverso l’intervento di alcuni ricercatori, saranno introdotte idee innovative su come modificare le nostre abitudini per favorire l’economia circolare. Il pubblico dialogherà con gli ospiti presenti; ci sarà anche un momento musicale e sarà possibile osservare dal vivo alcune dimostrazioni delle aziende presenti all'evento.

Durante la serata sarà lanciata una raccolta fondi per piantare alberi fito-depurativi su tutto il territorio pugliese, soprattutto in quei luoghi dove la questione ambientale è seriamente compromessa. La raccolta sarà effettuata sui canali dell'associazione, per poi essere rafforzata durante le tappe dell’Ocean Night, stimolando il pubblico presente a donare. L’obiettivo della piantumazione non rappresenta soltanto un’azione filantropica: l’obiettivo è di individuare comunità locali che siano in grado di piantare e di provvedere alla cura delle piante grazie al coinvolgimento dei cittadini.

Interverranno:

· Pietro Petruzzelli - assessore all’Ambiente del Comune di Bari;

· Prof. Ugo Patroni Griffi - presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

· ricercatori del CMCC Climate;

· Giulia Motta Zanin - ricercatrice del Politecnico di Bari e attivista;

· rappresentanti del movimento Friday4future Puglia

· Fiusis Srl;

· Giangiacomo Arditi - vicepresidente ANGA;

· DDuMstudio.

Per partecipare all'evento si prega di registrarsi su Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-ocean-night-4-bari- 83827306731