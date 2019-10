Octobeer Bari fest

Arriva il Festival delle birre artigianali Pugliesi.



Venerdì 25 e sabato 26 fiumi di birra scorreranno dai nostri spillatori.



Ci accompagneranno in queste due serate di festa gli amici del Birrificio I Peuceti, di SBAM - Social Brewery Alta Murgia, del Birrificio Svevo, di Matà - Craft Beer ed i nostri vicini di casa del Birrificio Bari...



Come funziona la serata:

Acquista 5 degustazioni di birra, con calice Teku e porta calice a € 12.00

dalla sesta in poi potrai acquistare una degustazione singola a € 2.00



Ad accompagnare le rosse, le bionde e le scure le nostre pizze alla pala e le arancine della Pasticceria Franco Vento

• Pizza alla Pala margherita €3 al pz

• Pizza alla Pala stracciatella e capocollo €3.5 al pz

• Pizza alla Pala lusinga lucana, patate e rosmarino €3.5 al pz

• Pizza alla Pala mortadella e pecorino al pistacchio €4 al pz

• Pizza alla Pala prosciutto crudo e burro al tartufo €4 al pz

• Pizza alla Pala ortolana €3.5 al pz

• Viennese con wurstel e scamorza affumicata €3

• Arancina al ragù €3

• Arancina al prosciutto €3

• Arancina alle melanzane €3



Ad animare la serata, venerdì 25, Gli Amici Di Carletto, con il meglio delle sigle dei cartoni animati, in chiave rock!



Non mancare!