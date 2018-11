“Odissea”, un racconto in musica tratto da “Odissea. Il viaggio del poeta con Ulisse” di Tonino Guerra in scena al Kismet

La stagione “Farsi mondo”, curata da Teresa Ludovico al teatro Kismet – Opificio delle arti sabato 17 novembre con un doppio appuntamento: in prima serata alle ore 21 va in scena “Odissea”, un racconto in musica tratto da “Odissea. Il viaggio del poeta con Ulisse” di Tonino Guerra, di e con Teresa Ludovico con musiche originali dal vivo eseguita dal maestro Alessandro Pipino, una produzione Teatro Kismet/Teatri di Bari.

A seguire nel foyer la serata continua con il cantautore Daniele Di Maglie in tour per presentare il nuovo lavoro "La Mia Parte Peggiore", prodotto da Digressione Music.

ODISSEA - A 87 anni il poeta di “Amarcord”, Tonino Guerra, ha riscritto il capolavoro di Omero con un estro e una musicalità straordinaria. Otto canti in cui si naviga tra le pagine dedicate a Polifemo, il canto di Circe, quello delle Sirene o di Penelope. «Su quella barca, con Ulisse, ci sono anch’io. L’Odissea è uno dei libri fondamentali che sta nella mia memoria anche se in fondo tutti i miei libri sono stati dei racconti di viaggio. Con questo ultimo lavoro ho scelto di indossare i panni di un Ulisse pieno di debolezze, umanamente fragile, che rimane incantato per il canto degli uccelli o quello della pioggia. Penso che Odissea sia un’opera molto indicata per i giovani che oggi non hanno più ideali, sono distratti dalla modernità che sta cancellando la fantasia. Io ho cercato di riavvicinarli all’immaginazione evocando e ritrovando la forza di un’antica curiosità, perché la fantasia è legata alla memoria del passato. Il rispetto per il passato è essenziale».

Sabato 17 novembre il cantautore tarantino Daniele Di Maglie prosegue il tour di presentazioni del suo terzo album "La Mia Parte Peggiore" al teatro Kismet di Bari (ingresso libero), subito dopo lo spettacolo “Odissea”. Pubblicato da Digressione Music (con il sostegno di Puglia Sounds Record 2018 – Regione Puglia- FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro), a tre anni di distanza dall'apprezzato "Il mio garage" che sanciva l'inizio della collaborazione con l'etichetta pugliese Digressione Music, "La Mia Parte Peggiore" raccoglie undici brani originali che, nel loro insieme, compongono una raccolta di storie, esperienze personali, ricordi, riflessioni cantate con voce diretta ed intensa, facendo emergere la piena maturazione del suo songwriting.

Note Biografiche Daniele di Maglie

Cantautore, scrittore, educatore, Daniele Di Maglie vanta una laurea in Scienze politiche, dischi, libri e una serie cospicua di concerti in tutta Italia, oltre a numerosi premi e riconoscimenti artistici, in particolare: Suoni di Vita (Molfetta, 1999), Premio IMAIE "L'altra musica" (Roma, 2000), Io Preferisco Cantautore (Bari, 2001), Premio al Miglior Verso "Giardini di Atrebil. Parole in libertà" (Bari, 2001), Musica è (Bari, 2002), Gioiosa Festival (Gioiosa Marina, CZ, 2003) "Cantieri per Bob Dylan" (Foggia, 2006), Premio Puglialibre 2012 per "l'Altoforno. L'Ilva nei racconti e nelle canzoni di un cantautore di Taranto". Lavora da molti anni come educatore in un Centro Diurno per diversamente abili, occupandosi, tra le altre cose, di attività laboratoriali strutturate sul "medium" artistico. Dopo l'esordio discografico "Non so più che cosa scrivo" uscito nel 201 per Nud/Il cavallo giallo, nel 2014 ha dato alle stampe per Digressione Music "Il Mio Garage" a cui seguirà la pubblicazione a breve del suo terzo album "La Mia Parte Peggiore". Negli anni, le sue canzoni sono state pubblicate all'interno di diverse antologie come "Suoni di Vita" (Polifemo, 1999), "Maltese in musica" (Taverna del Maltese, 2002), "Balla veloce, vivi lento" (Upr-folk rock/Edel music, 2004) e "InCanti di Pace, Musicisti baresi per Enziteto" (Club della Canzone d'Autore, 2006). Come scrittore ha pubblicato il romanzo "La ballata dei raminghi adirati" per Il Grillo Editore nel 2012, il libro con cd "L'Altoforno. L'Ilva nei racconti e nelle canzoni di un cantautore di Taranto" per Stilo Editrice nel 2012 e "Mala estate" per Corriere del mezzogiorno nel 2003.

