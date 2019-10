A Bari 'Oktober Buò Fest', mostra-mercato di produttori biologici locali

Ottobre da Buò apre sabato 5 con la 3° festa di quartiere, l'OktoberBuòFest! Fiumi di birra artigianale bio #Gruit per inaffiare la porchetta di suino bio #Querceta, preparata magistralmente da Antonella De Palma.

Ma non solo Birra!!

ORMAI IMMANCABILI i COCKTAILS di #RobertaCucciolla e non mancheranno sfizzi, piatti vegetariani e per gli intolleranti!

E..come tradizione, due momenti musicali e di ballo, come è d'obbligo nelle nostre feste di quartiere:

in prima serata la musica popolare dei Motacuntu, con Marianna Campanile, Ivan Dell'Esera e Andrea Bitonto;

a seguire il dj set delle mitiche ASSIdj

..e non dimenticate il Mercatino con produttori e artigiani vecchi e nuovi cheabiteranno la "Piazza di Via Mameli""



ENTRATA LIBERA , SPAZIO BIMBI CON ANIMAZIONE.

Non è possibile prenotare.